芸能界で生き抜くためには必要な知識か。元モーニング娘。の田中れいなが5月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、後輩タレントにアドバイスを送った。【映像】あわはドンかぶりだった衣装番組中、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「ちなみに今日、ゆずぴと服装が似てるっていうかさ」と、田中と共演者のモデル・雨宮由乙花の衣装が、色こそ違うも、よく似ていることに気付い