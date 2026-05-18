米映画会社アマゾンMGMスタジオが14日、大ヒットスパイ映画「007」シリーズで次期ジェームズ・ボンドを演じる俳優のオーディションを開始したことをSNSで正式発表した。公開時期は明らかにされていない。キャスティングの過程における具体的な詳細についてはコメントを差し控えるとしているが、「適切な時期がきたら、007ファンの皆様に最新情報をお伝えできることを楽しみにしている」と述べている。英秘密情報部（MI6）に所属す