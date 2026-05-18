W杯の経験豊富なクロアチアが本命かグループLで最強と目されるのはイングランド代表だ。クロアチア代表、ガーナ代表が続き、パナマ代表は最弱であると見るのがまっとうな評価だろう。イングランドはFWハリー・ケイン（バイエルン)、FWブカヨ・サカとMFデクラン・ライス(ともにアーセナル）、MFモーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）など、他国がうらやむタレントをズラリ揃えている。実際この通りになる可能性は高いはずだ。だ