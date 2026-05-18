最強中盤+ロナウド初優勝へ挑むポルトガルポルトガル代表はハンガリー代表やアイルランド代表と同居した予選グループを危なげなく通過し、本大会へと駒を進めた。まだ優勝経験のないポルトガルだが、世界最高クラスの中盤を擁し、象徴ともいえるFWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）も自身6度目となる出場が濃厚。初の戴冠へ挑む。DRコンゴ代表、ウズベキスタン代表、コロンビア代表とグループリーグを戦うが、突破を阻