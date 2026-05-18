アルゼンチンの1強状態しかしメッシは諸刃の剣か前大会覇者アルゼンチン代表が入ったのはグループJ。アルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表の3カ国が名を連ねるグループだ。アルジェリアは3大会ぶり、オーストリアは7大会ぶり、ヨルダンに至っては初出場と、近年W杯の出場権獲得に苦しんできた国々が集まっており、王者の1強となることが予想される。アルゼンチンの主力には30歳超えの選手も少なくない。連覇を成し