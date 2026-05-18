2強の直接対決は3戦目余裕をもった勝ち抜けが可能グループHはスペイン代表、ウルグアイ代表が首位を争う展開となるだろう。サウジアラビア代表、初出場のカーボベルデ代表は厳しい戦いを強いられるはずだ。特にスペインは文句なしの優勝候補として大会に臨む。EURO2024を制したルイス・デ・ラ・フエンテ監督のチームは、ベースをそのままにDFディーン・ハイセンなどを加えて順調に進化。ネーションズリーグ決勝ではPK戦の末にポ