ベルギーの突破はほぼ確実エジプトは“王”の最後を飾りたい本大会開幕にあたりもっとも懸念される事項と言ってもいいのは、ホスト国アメリカと現在戦争状態にあるイラン代表が無事に参加でき、何事もなく試合が終わるかどうかだ。5月に入っても確実に参加できるという保証はまだなく、イランサッカー連盟は出場に向け、10項目の条件受け入れをアメリカ、メキシコ、カナダに要求した。状況は不透明であるが、本稿ではイランが無