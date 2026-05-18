マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドで、元イングランド代表MFポール・スコールズ氏はアーセナルの新星16歳のMFマックス・ダウマンをイングランド代表のW杯メンバーに推しているようだ。イングランドサッカー協会（FA）は5月22日に最終メンバーを発表するが、トーマス・トゥヘル監督は現段階で55名のW杯予備登録メンバーを選出している。ブライトンのダニー・ウェルベックやマンチェスター・ユナイテッドのルーク・ショーら