アメリカは五輪でも多くの競技でメダルを獲得してきたスポーツ大国ではあるが、男子サッカーだけは世界の頂点に届かずにいる。迫る2026W杯はホスト国ではあるが、開幕前の評価はそれほど高くない。アメリカの上位進出を予想する人は少数だろう。なぜアメリカの男子サッカーは強くならないのか。徐々に成長はしているものの、『Forbes』は欧州や南米の強豪国とは育成面に違いがあると指摘する。「アメリカには強豪国となるために必