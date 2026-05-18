日本代表は「最高の景色を2026」を合言葉に戦ってきた。目指すのは優勝であり、グループリーグ突破は通過点に過ぎない。とはいえ、難しいグループに入ったのは間違いなく、多数のケガ人も出ている。オランダ代表、スウェーデン代表はフィジカルが強い選手が多く、なおかつテクニカル。チュニジア代表は全員か&#