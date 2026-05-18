若返ったドイツ3大会連続のGL敗退は許されないグループEは大会初出場で注目されたキュラソー代表が組み込まれたグループだが、ドイツ代表、コートジボワール代表、エクアドル代表とその他の3カ国は実力のあるチームが揃っている。全グループを見渡しても厳しいほうで、なかなか読み