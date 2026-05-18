レアル・マドリードの補強戦略はどうなるだろうか。今季も苦しいシーズンとなり、来季へ課題は多い。中でもセンターバックは問題のポジションだ。計算できないのが負傷続きのエデル・ミリトンで、始まりは2023年の左膝十字靭帯断裂の大怪我からだ。その1年後には右膝の前十字靭帯断裂と半月板損傷の大怪我があった。昨年12月には筋肉系のトラブルがあり、さらに先月のアラベス戦で左足のハムストリングを負傷。手術することになり