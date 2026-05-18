ギュレル、ユルディズを擁しトルコは右肩上がりで成長中実力が接近する4カ国であり、どのチームにも勝ち上がるチャンスがある。アメリカ代表、オーストラリア代表は前回のカタールW杯でベスト16に進出している。パラグアイ代表は過去W杯に8回出場し、4回グループリーグを突破している