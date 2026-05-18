ブラジルの攻撃陣は世界屈指1位通過で長距離移動回避へ初戦のブラジル代表×モロッコ代表はグループリーグ屈指の好カードで、勝ち点3を得たチームの首位通過が濃厚だ。ラウンド32の会場をみると、1位通過ならヒューストン、2位通過だとモンテレイで移動距離に差がある。初戦に勝利し、2戦目