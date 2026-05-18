カナダにとって現実的なW杯初勝利&GL突破カナダ代表は過去に2回W杯に出場しているが、まだ勝利がなく6敗だ。しかし、ここ数年の強化試合や大会結果から判断すると、ホスト国として迎える今大会は初勝利、さらにはラウンド32進出を十分に狙える力がある。2024年5月に就任したジェシー・マーシュ監督はライプツィヒやレッドブ