Adoが7月4日、5日に開催する日産スタジアム公演のタイトルが『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』に決定。また、あわせてAdoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも公開となった。 （関連：Ado、Mrs. GREEN APPLE、幾田りら、緑黄色社会……『今日、好きになりました。』を彩る、恋と青春の歌） なお、本公演のチケットは各日共に残りわずかとなっている。 （文＝リアルサ