メキシコが見据えるのはラウンド32以降の戦いホスト国メキシコ代表は5月6日から国内組を集めてキャンプするなど、順調に準備を進めている。メキシコシティで南アフリカ代表、チェコ代表と戦い、グアダラハラでは韓国と対戦するが、いずれも慣れ親しんだ土地での試合になる。2022年カタールW杯ではグループリーグで敗退したが、それまで出場したW杯では8大会連続で決勝トーナメントに進出していた。2025年ゴールドカップ王者とし