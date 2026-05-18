きょう昼ごろ、山形県山形市で作業小屋などが焼ける火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きょう昼すぎ、山形市門伝にある作業小屋付近の下草から炎が出ているのを、近くで畑作業をしていた７０代男性が発見し１１９番通報したということです。 その後、火は作業小屋に燃え移りました。 消防が消火にあたり、火は午後３時すぎにに消し止められましたが、この火災で、トタン張り平屋建て作業小屋１棟が