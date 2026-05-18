２０２６年で９回目となる札幌ラーメンショーが５月１８日に開幕しました。全国の有名店が札幌に集結！２０２６年はどんなラーメンが並んでいるのでしょうか。丼からはみ出すほどの大きなチャーシューがのったラーメンに、こちらは麺が見えないほどのトッピング。（宮崎アナウンサー）「全国の有名ラーメン店がここ、大通公園に一堂に会する。何を食べようか迷ってしまう。いいで