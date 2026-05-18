俳優の内藤剛志が１８日、都内で行われた主演映画「劇場版『旅人検視官道場修作』」（６月１２日公開、兼粼涼介監督）の完成披露舞台あいさつに出席した。ＢＳ日テレの人気ドラマシリーズが映画化。定年退職後、道場（内藤）が亡き妻を思いながら旅をする中で、俳句を愛する人々と出会い、事件の謎に迫るサスペンスストーリー。作品にちなみ、自分の過去をテーマにした俳句を披露した内藤は「カロリー高い宿題だったよ