元フランス代表FWオリヴィエ・ジルーはリールでのキャリア継続に前向きな姿勢を示している。現在39歳のジルーは昨年7月にリールへフリートランスファーで加入。今シーズンは公式戦44試合に出場し、11ゴールを記録。リーグ・アン3位フィニッシュでチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したチームの前線を支えていた。現行契約は今季終了までとなっており、今年9月に40歳の大台を迎えることを鑑みれば、現役引退を含めた重