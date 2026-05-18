6月1日午後7時から生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』のアーティストと歌唱曲が発表された。【写真】びっくり！24時間TVチャリティーパートナー就任を聞いたSixTONES音楽番組史上初の試みとなる、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を6月も開催。今年デビュー6周年を迎えたSixTONESが登場する。1週目はデビュー曲「Imitation Rain」やヒット曲「ABARERO」「Good Luck!」「