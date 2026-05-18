日本代表のDF板倉滉とDF冨安健洋が在籍するアヤックスが、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）出場権を懸けた重要なプレーオフを前に思わぬ問題に直面している。オランダメディア『テレグラフ』が報じている。今シーズンのエールディヴィジを5位でフィニッシュし、ヨーロッパコンペティションプレーオフ参戦が決定したアヤックス。来季のECL予選2回戦への出場権を懸けた同プレーオフは、今季エールディヴィジ5位〜9位までの4チ