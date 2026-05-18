お笑いタレントのとにかく明るい安村が１８日、都内で映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（２９日公開、内田英治監督）の公開直前イベントに主演の水上恒司、福土蒼汰、東方神起・ユンホらと登場した。韓国で累計動員４０００万人を突破している「犯罪都市」シリーズがオリジナルストーリーでユニバース化。新人刑事（水上）が韓国の刑事（ユンホ）とバディを組み、巨悪に立ち向かう物語となっている。闇バイトグル