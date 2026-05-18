2026年度第2回技術委員会が開催され、山本昌邦委員長によるブリーフィングが行われた。森保一監督は15日（金）に出演したテレビ朝日系列『報道ステーション』内で、負傷離脱中の南野拓実をサポート役としてFIFAワールドカップ2026に帯同させる可能性を示唆していたが、取材に応じた山本委員長は「ナッシュビル（チームベースキャンプ）に入ったところから、合流してもらうことで最終調整しています」と明かした。合流タイミン