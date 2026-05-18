ニデックは１８日、電気自動車（ＥＶ）向け駆動装置「イーアクスル」事業を大幅に縮小する方針を明らかにした。２０１９年に中国自動車大手の広州汽車集団と設立した合弁会社について、合弁解消の協議を始めたことも分かった。ニデックは、イーアクスルを成長事業と位置付け、ホンダやオムロンの事業を買収するなどして基盤の拡大を図ってきた。創業者の永守重信氏の拡大路線の象徴的な事業となっていたが、世界的なＥＶの低迷