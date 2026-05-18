FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表に選出されたMF佐野海舟（マインツ／ドイツ）が18日に帰国し、メディア対応を実施。自身初のW杯への意気込みを語った。米子北高校からFC町田ゼルビアに加入しプロキャリアをスタートさせた佐野。鹿島アントラーズへと移籍すると、2024年7月にマインツへと完全移籍することが発表され、ブンデスリーガの舞台へと活躍の場を移した。中盤でのハードな守備に加え、機を見た攻撃参加が特徴の