【漫画】本編を読む「俺子どもの面倒見とくからさ、明日の日曜はみさえゆっくりしたらええやん」。夫からそんな嬉し過ぎる提案をされたみさえさん。しかし、普段あまり育児をしない夫の計画は甘々で……。『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）は、笑えて泣ける育児あるあるが詰まったコミックエッセイだ。「明日だけは娘たちを夫に任せ、ゆっくりできる」と、ときめいたみさえさん。しかし現実は、娘より遅く起きて