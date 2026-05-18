ここ数年、大きな盛り上がりを見せているPodcast。リスナーの心をつかみ様々な展開を生み出す仕組みやその戦略を、人気番組の制作者に伺います。神吉将也1993年生まれ、京都府出身。2016年にラジオ関西に入社し地上波の番組やイベントを担当。異動後はWebメディアの編集に携わるかたわらPodcastに着目し、『マユリカのうなげろりん!!』をスタート。プロデューサーとして5本のPodcast番組を手がける。自身の熱狂コンテンツは「サッ