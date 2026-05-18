サッカー女子の日本代表「なでしこジャパン」のエースとして長く活躍し、２０１５年限りで現役を引退した澤穂希さんが、９歳になった長女からの母の日の贈り物に感激した。母の日の１０日、「産んでくれてありがとう母親には感謝してもしきれないくらいです」と母親との２ショット写真を添えて投稿。「そして今朝、娘から母いつもありがとうのお手紙と自分のお小遣いで買ってくれたピアスをもらいました」と明かし、「めちゃ