英国発ライフスタイルブランド「Cath Kidston」から、旅時間をもっと心ときめくものにしてくれる新作キャリーケースが登場します。上品なピンクとホワイトの外観に加え、開けた瞬間に広がる華やかなフラワープリントが魅力♡かわいさだけでなく、機内持ち込み対応サイズや静音キャスターなど機能性も充実。旅行や出張をおしゃれに楽しみたい女性にぴったりの注目アイテムです。 上品さと可愛さを両