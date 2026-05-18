グローバルボーイズグループのＩＮＩが１８日、都内で８枚目のシングル「ＰＵＬＳＥ」のリリースイベントを行った。メンバーは「ＤＵＭ」と「ＯＵＲＳ」を披露して華やかに登場。企画コーナーではメンバーに関連するクイズや大縄飛びなど、さまざまな内容で盛り上げた。「ＰＵＬＳＥ」のタイトル曲「ＡＬＬ４Ｕ」の公式リミックスのデジタル配信が２２日０時から始まることも発表された。リーダーの木村柾哉（２８）はイ