Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉（２７）が１８日、大阪市で行われた「ハウスオブディオール心斎橋」オープニングイベントに出席した。永瀬はブラックのジャケットにコットンストライプのシャツ、カーゴパンツ姿でフォトコールに登場。「お気に入りの点で言うと、このジャケット。ファーストコレクションを実は、紅白の時に着させていただいている。ジャケットの色と素材がちょっと変わって違うものなんですけれど、そう