サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、18日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、日本サッカーの歴史が変わった瞬間を振り返った。番組では笑福亭鶴瓶とともに広島県を訪れ、それぞれが思い思いのロケを敢行。ラモス氏が訪れたのは、広島市の広島ビッグアーチだった。地元開催の92年アジア杯で、日本は決勝でサウジアラビアを1―0で破って初優勝。アジアの頂点に立ったのが、ビッグアーチのピッチだ