言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、家族の会話で使われる教訓めいた言い回し、環境問題の解決策として注目される技術、そして心理的な変化を捉える特殊な装置という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。よ□□よそすい□□つでんう□□っけんきヒン