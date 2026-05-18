「Snow Man」としての活動に加え、俳優やモデルとしても注目を集める目黒蓮さん。接点のイメージが薄い組み合わせほど、同期と知って意外に感じる人も多いようです。All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「目黒蓮（Snow Man）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結