明治安田J2J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は16日ホームで、奈良クラブと対戦。またしても1点差で競り勝ち、ホーム6連勝となりました。特別大会のリーグ戦も残り2試合。試合は立ち上がりから新潟が怒涛の攻撃を見せました。前半13分…若月が裏に抜け出し、ドリブルで仕掛け、落として、最後は白井！35分には佐藤が頭でパス。再び裏に抜け出した若月！積極的に仕掛ける若月…ゴールキー