5月14日から15日にかけて、中国・北京において、国際社会が固唾をのんで見守る中、米中首脳会談が開催された。【写真】今年77歳！世界的名優は47歳から14歳まで6人の子を持つ父3度の結婚を経験二日間にわたる緊迫した外交交渉が幕を閉じた後、各国のメディアや国際政治の専門家から多種多様な分析が示された。しかし、一連の会談における外交的なやり取りを俯瞰すると、中国側には極めて明確かつ戦略的な一つの大きな狙いがあっ