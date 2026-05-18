中国メディアの観察者網は17日、「中国はこの半年、国連安全保障理事会常任理事国4カ国の指導者を相次いで迎えている」と伝えた。中国を除く常任理事国4カ国を見ると、米国のトランプ大統領は13〜15日、約9年ぶりとなる中国訪問を行った。その直後の16日に、中国外交部の報道官はロシアのプーチン大統領が5月19〜20日の日程で中国を公式訪問すると発表。これについて香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストは、「プーチ