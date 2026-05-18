言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！日常的に使っている言葉も、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・き □ こ（縦の言葉）・か □ ざ □（横の言葉）・い □ し（縦の言葉）ヒント：横