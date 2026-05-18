14日に開催された「2026年国際家族デー」をテーマにしたPRイベント、全国出産・子育て支援都市、出産・子育て支援機関創設の始動式で、中国国家衛生健康委員会の郭燕紅（グオ・イエンホン）副主任は「前向きな結婚・出産観を提唱し、子育てをしやすい社会を共に築いていく。そして人々が恋愛・結婚、出産、家庭に対して前向きな見方を育むようリードしていく必要がある」とした。同日、全国出産・子育て支援都市と出産・子育て支援