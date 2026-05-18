ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は、5つのひらがなです。パッと見ると、甘くて美味しそうな「食べ物」のように見えませんか？ でも、文字を入れ替えると全く別の単語が現れます。1分以内に正解にたどり着けるか、ぜひ挑戦してみてください！問題：「あ ず き か ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。あ ず き か んヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正