ムーンライダーズが、バンドの50周年を記念したニューアルバムを8月後半にリリース。さらに、アルバムを携えて東名阪のクラブクアトロを周る『moonriders QUATTRO tour with bran-new album』を開催する。 （関連：ムーンライダーズは日本語歌詞の実験室だロックで何が歌えるか、言葉の可能性への挑戦） 同ツアーは、9月5日の梅田クラブクアトロ公演を皮切りに開催。2020年のコ