洗濯物を干すために、何度も部屋とベランダを出入り。その度にスリッパを揃えないといけないのがうっとうしく感じます。部屋に入るたびにスリッパを揃えないと、次にベランダへ出るときに足元がもたつく。仕方なしにスリッパを揃えるけど、家事の効率が悪くなるような…。ということで、家事中ぐらいは靴を揃えるのをやめたいと思い立ち、3COINSの「両履き軽量スリッパ」を購入。両履き設計の外観がユニークまず外観を見てください