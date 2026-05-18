［J１百年構想リーグEAST第17節］川崎 １（5PK4）１ 町田／５月18日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu「試合内容としては今シーズン一番良かったと思う」（ラザル・ロマニッチ）「あれぐらい全員が自信を持ってボールを受けて運べれば相手は崩れていくと思う」（佐々木旭）川崎にとって町田をホームに迎えた一戦は、ホール保持率（61パーセント対39パーセント）、シュート数（20本対６本）、枠内シュート数（６本対１本）