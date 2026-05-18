快進撃を続け、Bリーグの頂点に王手をかけた「長崎ヴェルカ」。 りそなグループBリーグチャンピオンシップ準決勝で、強敵「千葉ジェッツ」に連勝し、決勝進出を決めました。 相手はこれまで開催されたチャンピオンシップ9大会、すべてに出場してきた千葉ジェッツ。 日本代表の富樫 勇樹選手や、元NBAの渡邊 雄太選手などを擁する名門です。 15日(金)の「GAME1」、序盤は千葉がリードする展開が続