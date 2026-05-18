＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】溜まり席に“凛”とした着物姿の女性著名人日本各地で真夏日を記録した五月場所九日目。緊迫した熱戦が続く国技館の客席で、大相撲中継に映り込んだ“凛”とした着物姿の女性著名人にファンが注目。「着物姿がおキレイ」「凛としている」などの声が寄せられる一幕があった。ファンの視線を集めたのは、東の溜まり席、花道寄りの最前列。そこには、白と紺の文様が印