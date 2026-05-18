元タレントの木下優樹菜さん（38）が、17日、Instagramのストーリーズを更新。次女・茉叶菜さんがキッチンに立つ姿を公開し、話題になっている。【映像】木下優樹菜さんの子どもたち（複数カット）13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。Instagramで、寝ている茉叶菜さんの顔出しショットを披露すると、「可愛い」「横顔がそっくり」などのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいた。10歳次