仙台市の泉ヶ岳で、パラグライダーが落下して木に引っかかり、操縦していた女性は先ほど救助されました。【映像】現場付近の様子きょう午後4時50分ごろ、仙台市泉区の泉ヶ岳スキー場で、「パラグライダーが木に引っかかり、女性が下りられなくなっている」と消防に通報がありました。パラグライダーは飛行中に落下し高さおよそ20メートルの木にひっかかっていて、操縦していた70代の女性が木の上に取り残された状態になりま