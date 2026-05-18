高市首相は１８日、国連のアントニオ・グテレス事務総長と首相官邸で会談し、北朝鮮や中東情勢への対応で協力していくことで一致した。首相は会談で「国連を中核とする多国間主義に対する日本の確固たる支持は不変だ」と述べ、国連や加盟各国との連携を重視する姿勢を示した。グテレス氏は「日本は信頼できるパートナーだ」と応じ、日本の国連に対する貢献に謝意を述べた。国連安全保障理事会の現状について「今日の世界に即し